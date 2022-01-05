桃園機場清潔員爆群聚感染再+1，指揮中心今天(5日)宣布又一清潔員確診，為案17265，目前已有5人染疫，指揮官陳時中記者會上疾呼民眾不要稱他們是「破口」，卻遭網友揶揄，萬華人要哭了。

指揮中心指出，新增個案17266為61歲女性，與案17230、17238、17239同為信實公司清潔人員，且已施打過2劑疫苗，為突破性感染，Ct值僅16，公布的足跡更是遍布桃園中壢，包括家樂福、大潤發、忠貞、中北市場、歌友會等地。

陳時中表示，邊境人員染疫風險最高，等同用染疫的風險在幫大家服務，沒有他們社會無法運作，因此呼籲國人不要用破口兩字稱呼群聚個案，為他們加油打氣就好。

但PTT鄉民看到後反應一面倒，揶揄：「萬華人表示...」、「反觀萬華」、「桃園當然不是破口，但如果是台北就例外了」、「只有萬華有蟲洞」、「當初說萬華破口的還是衛福部次長」、「綠色是原諒的顏色」、「大家都是北部市人，不要計較」、「把萬華人當塑膠嗎」、「又沒人說破口，自己先打預防針嗎」、「沒辦法，台北市長不是綠色的」。