桃機群聚昨晚再增3名清潔員確診，整起案件的感染源仍待釐清，但已知最先被驗出確診的女清潔員（案17230）與防疫司機（案17240）都是感染Omicron，引人擔憂。對此，北市聯醫忠孝院區內科醫師陳昶宇表示，感染Omicron的症狀與一般感冒類似，且不太會發燒，而他在門診發現多了不少呼吸道症狀的患者，覺得事情不太妙，呼籲民眾出現相關症狀或有疑慮就直接去篩檢。

陳昶宇昨在臉書發文分享說，上午門診連續看了不少呼吸道症狀的患者，讓他覺得狀況不是很妙，因為Omicron主要的症狀和一般感冒很類似，其中包括嚴重鼻塞、流鼻水、頭痛、身體痠痛、咳嗽、喉嚨痛（吞嚥時會比較不舒服）及嚴重疲勞虛弱。

陳昶宇指出，感染Omicron變異株以後，民眾不見得會出現發燒症狀，因此如果有上述7個呼吸道症狀，或是自己有任何疑慮的話，建議大家可以直接去做篩檢，因為一旦拉高篩檢量，就算Omicron進入社區，也能提早察覺。

貼文引起網友討論，其中有一位醫師留言表示「我也看到好幾個這樣的，該怎麼辦？」對此，陳昶宇回應說，他連續看了好幾個這樣的案例，到最後他直接說有呼吸道症狀的建議直接轉忠孝篩檢站確認狀況。