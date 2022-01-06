桃機群聚擴大，目前累積8人確診。（圖／指揮中心提供）

桃機群聚擴大成8人確診，分別為7名清潔人員與1名防疫計程車司機。前進指揮所指揮官王必勝表示，初步了解確診清潔人員為二航廈大夜班人員，共同點是都有搭乘通勤巴士，且「混搭」情形嚴重。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上表示，目前8位確診者的第一圈家庭接觸者都是陰性。

陳時中表示，看起來新增的案例（案17307、17308、17309）為50至60歲女性，3人都曾接種過2劑疫苗。目前3個案例的Ct值有高低的不同，是否越高代表發病越早，這些都會列入未來調查的情況。

陳時中也說，確診個案的匡列第一層的接觸者，目前親密接觸者，從17230開始到案17038，包含案17309的家庭接觸者也都是陰性，這是比較好的情況。

陳時中指出，至於案17239去歌友會的部分，直接接觸到的16人，目前15人的彩檢結果為陰性、1人採撿中。針對歌友會的部分，也都有社區監測。

陳時中指出，因為發覺這段時間座位上沒有固定位置，有穿插坐，才決定把第二航廈的夜班清潔人員都列為居家隔離，一部分的第一航廈也列為居家隔離，清潔外包人員中共隔離116人。其餘764人自我健康監測，目前都檢驗完畢都是陰性。

案17230接觸者採撿狀況。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，發覺這段時間通勤交通車座位上清潔人員都沒有固定位置，有穿插坐，才決定把第二航廈的夜班清潔人員都列為居家隔離，一部分的第一航廈也列為居家隔離，清潔外包人員中共隔離116人。其餘764人自我健康監測，目前都檢驗完畢都是陰性。

社區方面，桃園市衛生局設立很多採檢點，包含歌友會、忠貞市場附近都有提供採檢處，累計採檢1月4日至1月5日採檢1223人。其中1人陽性。目前社區監測看起來沒有擴大。但沒辦法一下子就論斷，還要持續幾日，大規模檢測後才能放心。

至於歌友會部分，今天早上檢測379人、下午108人，目前共採檢487人，檢驗結果尚未出爐。

陳時中表示，新增的3例清潔人員和原本感染的4個清潔員是搭乘不同班的交通車，且查下去後發現都有混搭座位的狀況，其中案17307與案17308的疫調比較清楚，其中有一人和案17238的消毒場域是同一個，目前是案17309的疫調還比較不清楚，因為工作場域不固定，是巡迴式在做服務的。