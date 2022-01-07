美國動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)去年終於從父親傑米長達13年的監管中解脫，拿回身體與16億元財產主導權，重獲自由後她幾乎天天更新IG，日前她更直接曬出自己的全裸照片，全身上下只穿著白色長筒襪，尺度之大令人咋舌，但她本人卻激動直呼，「自由的女性能量感覺從沒這麼棒過！」

布蘭妮曾紅遍全球，近年卻頻傳精神狀況不穩、濫用藥物及與父親鬧翻等消息，人氣逐漸下滑，去年又爆出她控訴父親透過監管法規限制自己不能再婚、強制裝子宮避孕器，氣得一狀告上法庭，漫長的官司終於在去年底結束，大批粉絲還在法院外灑滿漫天粉彩亮片盛大慶祝。

布蘭妮獲得解放後，經常在IG上分享生活，同時大方自信秀出自己的身材，今日凌晨她更PO出僅穿著白色過膝長襪的裸照，可以看到她渾身一絲不掛，但由於現在IG會限制露點，因此她還是用愛心、小花圖案遮住重點部位，引來不少網友圍觀朝聖。

事實上，在官司情勢越來越有利之後，布蘭妮的作風也越來越大膽，逐漸頻繁分享自己的大尺度裸露照片，讓不少粉絲十分擔心她的情況，留言提醒她要多注意，布蘭妮後來索性將留言功能都關閉，不想讓其他人的看法影響到自己追逐自由的快樂。