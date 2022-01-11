哀慟！大陸知名主持人張澤群昨（10日）在微博證實央視主持人趙赫過世，消息一出震撼陸網，火速登上熱搜排行，他身前的好友、後輩也紛紛發文悼念。

張澤群10日深夜在微博強忍悲痛發文：「經濟半小時關切國計民生，打假三一五傾情去偽存真，沉痛悼念、深切懷念趙赫老師。」並放上一段1994年北京廣播學院的校慶影片，張澤群、趙赫、賈際、羅京、張宏民、岳斌、王曉真、楊柳、納森等人並肩高歌的影片，借此悼念趙赫並感謝對方生前致力向觀眾報導很多經濟方面的新聞。

趙赫的好友張澤群證實死訊。（圖／微博@張澤群）

噩耗傳出後，主持人王喆發文感謝趙赫曾幫自己很大的忙；大陸官媒《中國新聞網》也轉述趙赫身邊友人的說法，稱他是生病；趙雨潤則在微博公開趙赫的疾病，稱對方生前與癌症搏鬥多年，過世也算是一種解脫，祝福他往極樂世界、一路好走。

趙雨潤透露趙赫得癌症。（圖／微博@趙雨潤）

官媒《中國新聞網》表示趙赫是病逝。（圖／微博）

趙赫出生在北京，網傳1966年出生，約55歲，但官方並無公開他的真實年紀。趙赫1982年考進北京廣播學院（現中國傳媒大學）播音系，1987年開始到中央電視台經濟頻道擔任《經濟半小時》主持人、編輯，台風穩健、2008年曾榮獲中國播音主持「金話筒獎」，2009年再得第六屆全國「德藝雙馨電視藝術工作者」美名，2019年還擔任主持人大賽的評審，當時精神抖擻、氣色紅潤，健康狀況似乎頗佳，如今卻忽然離開人世，留給後人無限的感傷。