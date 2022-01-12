台北市立聯合醫院中興院區傳院內感染，確診3人中分別為2名專責病房護理人員（案17570、案17571）及其中1人的男友（案17572），擴大篩檢88名接觸者後結果均為陰性。台北市副市長黃珊珊12日受訪指出，她認為2名護理師比較像新感染者，因為男友Ct值高，更像是早就被感染，但要交由中央判定，北市不做任何預設。

黃珊珊上午出席內科千人捐血活動，媒體詢問聯合醫院院內感染一事。她表示，中興院區出現確診狀況後，昨已匡列34位宿舍同仁進行居家隔離，相關密切接觸者目前沒有陽性跡象，記憶中總共居家隔離的人數達70幾位。

黃珊珊指出，因為2名護理師負責新冠肺炎專責病房，當然會懷疑是病房裡的交互感染或SOP沒有確實，但此案連中央也沒辦法斷定，因為確診的男友Ct值較高，更像是早期感染，所以要交由中央來判定，「當然他們應該是個群聚事件，指標個案到底是哪個，大概要做些認定。」

黃珊珊解釋，目前看來2名護理師反而比較像新感染，因為男友Ct值反而高，比較像是比較早感染，因此讓專家來做判定，北市不做任何預設，主要是先把接觸者匡起來比較重要，以擴大匡列採檢為原則，目前沒有新陽性，還要觀察一個禮拜。

黃珊珊指出，現階段病毒基因定序還沒有出來，但護理師照護的病房內，18個病人裡面有16個是新冠肺炎確診者，另2個是居家檢疫者，這16個確診者中，有8、9個是Omicron病毒變異株，但實際狀況還要做基因定序，跟原本的病人比對後才會知道。