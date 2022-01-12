小朋友晚上會做惡夢驚醒，或經常「罵罵號（哭不停）」找不出原因，有家長會帶去收驚。一名爸爸表示帶4歲女兒去收驚，準備燒廟裡給的淨符水幫她洗澡，女兒突然說「神明叫史迪奇來保護我嗎？」，一頭霧水的爸爸在仔細一看，發現驚人真相。
一名網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》發文表示，4歲女兒半夜常常做惡夢醒來，帶她收驚回家，準備燒廟裡給的淨符水幫她洗澡時，女兒突然問：「爸爸，神明叫史迪奇來保護我嗎？」，原PO一頭霧水回：「什麼史迪奇？」，女兒比了比符紙上的圖像說「這裡啊！！」。
仔細一看照片上的符紙，圖案真的神似「大眼、大耳」的史迪奇，這篇貼文獲得超過1.4萬網友按讚，並紛紛留言：「超級像啦」、「第一眼真的是史迪奇」、「我剛剛也這樣想 史迪奇怎麼在符上」、「有史迪奇快拜⋯這神明懂得粉絲要什麼！」、「師公練習畫符的時候是拿史迪奇當模板的」、「妹妹真的很有眼力，原來史迪奇是上帝公的兵將，長見識」、「玄天上帝呼叫史迪奇，聽到請回答」。
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