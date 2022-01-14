國人住進防疫旅館，竟演變成暴走事件。台北市日前發生一起防疫旅館房客違規外出的狀況，他因不滿房間設備差，竟跑到旅館大廳狂鬧，最後出動警察到場，加上里幹事安撫才乖乖回房。不料該房客隔天獲報確診，前往處理的4名員警和里幹事，全部居家隔離；北市民政局加重裁罰10萬元。

這起事件發生在1月7日下午3點多，位在大同區的一家防疫旅館表示，一名房客入住後，對房間設備不滿意，反映Wi-Fi連不上、熱水瓶也故障，旅館人員穿戴整套防護裝備前往處理，他仍抱怨「動作太慢」，於是換房。換房後，當晚7點因不明原因情緒失控，違規跑到大廳。

旅館緊急通報警方處理，連里幹事都來了，在眾人苦勸下，房客才願意回房。沒想到隔天接獲通知確診，導致當晚參與的4名員警及里幹事共5人，全部得居家隔離。民政局加重裁罰，開出10萬元罰單。

目睹狀況的旅館員工驚魂甫定，對於房客不理性行為感到萬般無奈，畢竟每天要面對住進來居檢的房客，他們身心壓力也很大，一名員工更是沮喪地於事發後離職。