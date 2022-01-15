日本大型女子偶像團體「AKB48」成員每年都有增減，但仍培育出許多人氣女星，其中在團體裡有15年資歷的柏木由紀，甜美臉蛋加上傲人身材，讓她成為整個AKB48集團指標人物之一；2021年6月柏木由紀傳出罹患罕病「脊髓空洞症」，在接受手術後痊癒，但今（15）日經紀公司證實她確診新冠肺炎，二篩後發現「陰轉陽」，正在治療中及隔離休養。

30歲的柏木由紀15年前加入AKB48，人氣更沒隨著時間變少，至今都是AKB48代表偶像之一，去年6月柏木由紀經紀公司無預警宣布她罹患罕見疾病「脊隨空洞症」，令粉絲們相當擔憂和心疼；所幸即時住院接受手術治療，在康復痊癒後，更趕上30歲紀念寫真集活動，大膽露南半球，蛻變得更有女人味。

沒想到柏木由紀才渡過一場大病沒幾個月，今日經紀公司證實她確診新冠肺炎的消息，透露她因為發燒做PCR檢測，本來是陰性，但身體沒好轉，進行二篩才驗出陽性，也立即配合治療，加上隔離休養。

去年柏木由紀爆出罹患罕病「脊髓空洞症」，是10萬人中才會出現一例的罕見疾病，所幸在接受多次檢查，歷經7小時脊髓腫瘤手術，才得以恢復當平凡的正常人；如今又染疫新冠，令大票粉絲心疼，祈禱她早日康復。