亞東醫院護理師案昨日又增加護理師3歲兒子確診，新北市長侯友宜今表示，該案篩了近5000人目前都是陰性，也不斷擴大篩檢，目前還沒找到感染源頭。

侯友宜說，亞東醫院內部目前看起來是安全，至於真正感染源會不會是外部，還要釐清，並往上溯源。

亞東醫院護理師案 侯友宜：篩近5000人都陰性。（葉德正攝）

亞東醫院案目前除了護理師染疫，其被隔離的3歲與5歲兒子也在近日陰轉陽。