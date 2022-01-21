亞東護理師確診「感染源還找不到」 近5千人篩檢結果出爐 11:442022/01/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東護理師確診，同住3歲兒也確診。圖為化學兵在路上消毒的畫面。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞東醫院護理師案昨日又增加護理師3歲兒子確診，新北市長侯友宜今表示，該案篩了近5000人目前都是陰性，也不斷擴大篩檢，目前還沒找到感染源頭。 侯友宜說，亞東醫院內部目前看起來是安全，至於真正感染源會不會是外部，還要釐清，並往上溯源。 亞東醫院護理師案 侯友宜：篩近5000人都陰性。（葉德正攝） 亞東醫院案目前除了護理師染疫，其被隔離的3歲與5歲兒子也在近日陰轉陽。 亞東醫院護理師5歲兒隔離「陰轉陽」侯友宜：持續尋找感染源 加倍券振興有感 侯友宜：新莊公有市場一個多月來收入增290萬 #新冠肺炎 #台灣 #亞東醫院 #護理師 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 莫德納疫苗不足 侯友宜：中央20期分配多是BNT 10:482022/01/19 生活 管碧玲稱「侯友宜路線浮現」 侯回應：沒有誰的路線 11:152022/01/20 政治 亞東醫院護理師確診 全院普篩5000人陰性 10:352022/01/18 生活 北市宣布暫停寒假課輔 侯友宜：上課以線上教學為主 11:202022/01/20 生活 趙少康自稱最適合代表藍參選總統 侯友宜：加油 10:362022/01/19 政治 侯友宜上購物台行銷新北貢寮鮑 揪民眾相挺在地漁民 16:532022/01/20 生活 本土＋10 亞東醫院護理師兒確診 桃園巿場攤販染疫 13:502022/01/19 生活 亞東醫院護理師5歲兒染疫 Ct值20 親子共遊足跡曝光 14:252022/01/19 生活 高雄死亡車禍！女騎士與客運擦撞倒地 秒消失遭輾爆頭慘死 12:082022/01/19 社會 國民黨輸到脫褲！她曝「這招」能救黨：侯友宜要證明一件事 11:552022/01/19 政治 疫情升溫2022新北燈會恐延期？侯友宜：防疫為優先 15:392022/01/19 生活 生活熱門新聞 高雄淪陷！今傳逾10例本土確診 港口恐成重災區 - 生活 高雄一家3口再爆新足跡 在這名店吃飯待了2小時 市府疾呼：快去篩 - 生活 北市疫情恐連環爆 西堤染疫客診所就醫 傳給看病阿嬤 - 生活 打掃阿姨「3浴室8hr掃不完」 她慘噴3600元 網一看驚呆 - 生活 潘茹玉居檢落跑挨罰60萬 比別人多10萬！原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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