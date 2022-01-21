高雄確診案18212的20多歲男性，16日到台南安平玄饌海鮮宴會館吃喜酒，台南市衛生局截至晚間共匡列500多人，多數賓客來自雲林等其他縣市，已同步通知其他縣市匡列與採檢，其中，餐廳工作人員46人採檢結果出爐，檢驗結果均為陰性。

台南市今日出現確診者足跡，讓不少民眾都很擔心後續疫情發展，這名案18212是20多歲男性，是高雄1家3口確診父親的同事，曾在1月16日自行開車到玄饌海鮮宴會館參加喜宴。

台南市衛生局針對餐廳工作人員46人採檢，採檢結果均為陰性，同時也已擴大匡列相關接觸者共500多人。該個案同桌11人均為外縣市民眾，也都已緊急匡列並進行隔離採檢。

台南市已連續208天零確診，市長黃偉哲今天下午也忍不住譴責案18212昨晚得知確診後，通知一起吃喜酒的朋友採檢，疫調第一時間卻未吐實，「這是非常惡劣的行為」，「萬一疫情因而出現破口，台南人不會原諒你。」