本土疫情延燒不停，外界關心學測、農曆春節會不會加嚴措施？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不回答。僅說，目前發展可以看到有清楚足跡，至於感染科權威黃立民說，要與病毒共存必須國內65歲以上長輩第三劑疫苗接種達到八成以上，陳時中則坦言，有困難。

對於國內活動要不要加嚴？陳時中則僅回答，目前發展情況下，看到西提向外的延伸有六個，不管是一月七日、九日都已經居家隔離中，因此對社會影響小，主要看清楚有5人足跡匡列，新竹已經在進行，有關聯出來就會比較放心，另外大湳市場。案18119個案，因為剛來疫調資料還要特別去關心。

至於和病毒共存？台大感染科醫生黃立民說要和病毒共存至少要等長者接種第三劑打到八成。

陳時中說，很多政策不是說說就好，一定要縝密規劃才能進行。且可以打到高比例當然保護力好，但打到八成有困難度，全世界第三劑最高是智利打了6成，丹麥54％，其他都是3成到4成，這些都是很早就開始打第三劑的國家的數字。

入境14天檢疫是否會縮短？陳時中表示，縮短檢疫日期與積極篩檢，早在春節方案就已經擬定策略，大家不健忘的話，當時說10+4、7+7都是在這樣的思考下，整體潛伏期時間變短才會拉小且可以搭配多重檢疫，才能搭配縮短檢疫，守住這波，這本來就在進行，只是大家忘記。

陳時中說，很多策略都要經過精算、根據疫情情況進行，美商有這樣的要求，「我們聽到他們的希望，放在我們心中。」