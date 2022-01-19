雪碧擔任《天篷直播SHOW》固定嘉賓，直說這是一個新型態的直播節目。（天蓬曜界提供）

曾治豪為《天篷直播SHOW》每周節目的短劇集思廣益寫腳本。（天蓬曜界提供）

百萬網紅二星兄弟擔任直播秀短劇主角。（天蓬曜界提供）

雪碧（前左起）、曾治豪、祝釩剛、莫棠予和百萬網紅二兄弟（後排）今出席直播秀記者會。（天蓬曜界提供）

曾是183Club成員的祝釩剛擺脫大麻事件，農曆年前接下《天篷直播SHOW》主持邀約，今（19日）與曾治豪、雪碧、莫棠予、百萬網紅二星兄弟出席記者會，他表示大概8年未在台工作，這幾年都在大陸發展，他有信心不再上社會版面，允諾：「我會很珍惜，好好地回到娛樂版面。」

祝釩剛稱因疫情關係，當時接觸大陸的直播平台約8個月，自己先做直播，後來慢慢有人請他帶貨，直言那裡人多、肯花錢，業績最好1個月有上百萬台幣。但去年因疫情返台，雖然有之前的直播經驗，但認為接下《天篷直播SHOW》是全新挑戰，很開心這次有機會受邀主持。

至於戒掉了「不良嗜好」嗎？祝釩剛說：「當然是戒掉了。」他認為事情過了就要勇於承認與面對接下來的生活，「很多人問：『你準備好了嗎？』我一直都準備好，我沒有一個時刻不在準備工作、上鏡頭。」大家也讚他狀態保持很好。他談到與183club成員都有聯絡，是否會找他們來上節目，他保持開放態度。

曾治豪接下來會為每周節目的短劇集思廣益寫腳本，今還透露目前每月收入仍5位數，努力朝6位數發展，希望在40歲之前買房，「很想有個家，比較有歸屬感。」他提到爸爸賀一航晚年才成家，盼望自己能提早進度，最近甚至當起外送員親送朋友賣的麻辣鴨血，積極搶錢。

雪碧擔任《天篷直播SHOW》固定嘉賓，直說這是一個新型態的網路節目，透過短劇演出方式，來讓消費者樂意的有「購物」衝動，短劇的演出對她而言是最大挑戰。若銷售不佳？她撒嬌：「只好用我誠懇的歌聲來面對廣大的衣食父母囉。」她近期在墾丁駐唱，吸引鐵粉成群聆聽，她認為直播不能被上線人數多寡影響，也不要擔心銷售壓力，「侃侃而談自然而然才是王道」。

雪碧希望能擺脫花瓶性感形象，除了推出EP更積極轉行主持，「我有在努力做好自己喜歡的事情，下次直播時表演唱歌，盡量擺脫花瓶的角色。」她目前單身，被問如果在合作夥伴中選一個男友？她立刻表明自己喜歡帥哥：「那就是祝祝（祝釩剛）又高又帥人又好、心地又好。」

莫棠允先前有與雪碧搭檔過，去年則有上過曾治豪的節目，她坦言面對直播主持，當下會緊張害怕，但會認真準備，若真的出糗？她說：「我的壓箱寶就是跟照片的反差感吧！可為網友帶來歡樂或是分享能量。」

天蓬曜界董事長黃宥綸（Dennis）指出：「天蓬曜界製播直播秀是為了凸顯產品價值，與大家印象中的直播賣貨有很大的差別，不在價格上面做銷價競爭，並透過短劇表演來介紹商品，以線上直播以綜藝節目方式呈現，相信能為廣大的觀眾帶來全新的視覺享受及購物樂趣。」天蓬曜界執行董事吳俊澈（Apple）表示：「天蓬曜界是一間有活力有創意的媒體行銷公司，未來將全力投入直播產業。」《天篷直播SHOW》每周一晚8點於官方粉專直播播出。