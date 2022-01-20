關於史上誰是「GOAT」(最偉大球員)討論始終沒停過，有人認為是公牛傳奇麥可喬丹(Michael Jordan)，有人認為是當今聯盟看板球員詹姆斯(LeBron James)，歐尼爾(Shaq O'Neal)也曾覺得已故球星布萊恩(Kobe Bryant)該被提及。而近期身為「詹姆斯派」的名嘴沙普(Shannon Sharpe)談到相關話題。

When someone broke into Unc @ShannonSharpe house 😭



Shannon:”Someone broke into my house & put a gun to my head demanding I tell him who the goat was”



Intruder:”U say Lebron James I’m pulling this trigger”



Shannon:”it’s Goat James! I ain’t afraid to die! I’ll go meet my maker” pic.twitter.com/uYNJU5HX5q — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) January 16, 2022

名嘴沙普長期以來都相當力挺詹姆斯，並認為他就是GOAT，而且還相當死忠，近期他就提到，曾因為堅持稱詹姆斯是GOAT，被人用槍指著頭，但沒想到他的死忠程度高到連命都不要了，他竟大膽向對方表示：「我不怕死，我會去見造物主，我會說真話！」

他和「頭號詹黑」名嘴貝勒斯(Skip Bayless)於節目談到此事，貝勒斯談到「惡漢」巴克利(Charles Barkley)曾把詹姆斯排在第7名的事，讓沙普相當不滿說：「詹姆斯是GOAT你懂嗎？大寫的G，大寫的O，大寫的A，大寫的T，GOAT 就是他，他前面無任何人，別再問我這個問題了！」

接著他談到自己多死忠，向貝勒斯舉了一個例子：「這是真實故事，曾有人闖進我房子，然後用槍指著我的頭說『誰是 GOAT？』我說詹姆斯，他說『若你再說一次詹姆斯，我會扣下扳機』，我仍回答詹姆斯是GOAT，因我不怕死！我會去見造物主，但我會說真話！」真的是拿命在支持詹姆斯。