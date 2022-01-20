陸姓男子買毒後直接在車上吸食，見員警驅上前盤查時竟開車逃離，一路超速狂飆，10分鐘後被警方攔停，驗尿後呈K他命陽性反應遭移送。一審時陸男辯稱被抓時藥效還未發作，法官判他無罪。二審高雄高分院認為，陸男自己坦承吸毒，危險駕駛行為證明藥效發作，毒駕行為明確，逆轉改判7月。

2021年7月9日下午，陸男開車至前鎮區瑞豐國中旁停靠，與疑似藥頭的男子接觸後，回到車上，在車內直接使用K盤吸食K他命。陸男見員警要上前盤查，立即開車駛離，一路不打方向燈、超速超車，最後被警方攔停，陸男還主動交出毒品吸食器，被依毒駕公共危險罪移送高雄地檢署起訴。

陸男否認危險駕駛，辯稱被警方攔停時K他命藥效還沒發作，是正常開車，他還質疑警方抓他是預謀跟監、要他指認藥頭，他不想指認別人，所以只承認自己的行為。

一審法官認為，K他命施用後平均5至15分鐘才會發作，檢方指證僅能證明陸男吸毒後駕駛車輛的事實，無從證明陸男吸毒導致不能安全駕駛，判他無罪。

二審合議庭認為一審判決尚嫌率斷，認為陸男自己承認當時已吸毒，且表示「用完K他命後感覺跟喝酒一樣，會暈暈的」，符合衛生署管制藥品管理局函文「以鼻吸方式施用K他命，最快作用為5分鐘」的結論，危險駕駛行為足以證明藥效已發作，已構成毒駕公共危險罪，加上詐欺前科、犯後否認犯行，改判7月，必須入獄，全案仍可上訴。