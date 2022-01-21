先前堅持不肯動刀的公牛後衛「球哥」朗佐鮑爾，最終還是接受現實！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日搶先爆料，球哥將因左膝半月板輕微撕裂進行關節鏡手術，更比先前預估缺席4到6周時間更久，這次評估他將至少缺席6到8周。

原本公牛以為朗佐鮑爾的左膝傷勢，僅是輕微的骨頭挫傷，沒想到半月板出現撕裂跡象，不過球哥一開始不願意接受手術，他的經紀人瑞奇保羅與公牛隊醫療團隊討論過其他選擇，最後結論是必須開刀治療，也讓球哥只能乖乖接受前往加州開刀命運。

朗佐鮑爾本季效力公牛交出場均13.0分、5.4籃板及5.1助攻，是公牛相當倚重的後場大將，如今少了他的助陣，公牛將由最近表現出色的菜鳥後衛多桑姆取代，加上懷特、卡魯索等人，公牛後場戰力暫時無憂，也將繼續保持東區龍頭地位。

起碼公牛今天收到一個好消息，最近跟朗佐鮑爾同樣處在傷兵名單的拉文，目前核磁共振結果出爐，他的膝蓋並未出現結構性損傷，最快能在下周四宣告傷癒復出，只能說是不幸中的大幸，畢竟隨著球哥至少缺席6到8周，拉文可不能休息太久。