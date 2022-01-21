宏達電(2498)宣布，VIVE X加速器計畫的內容合作夥伴Emissive Studio團隊，耗費數月完成巴黎最具代表性的歷史古蹟巴黎聖母主教座堂VR數位重現內容，得以讓全球民眾重溫巴黎聖母院風采。首次展出與法國主要電信商Orange合作於本月在法國巴黎都會區首要中心拉德芳斯向公眾開放。

董事長暨執行長王雪紅表示讓人們能透過虛擬實境方式重溫巴黎聖母院令人驚嘆的美麗風采與歷史，是虛擬實境如何協助保存歷史的一個傑出例子。且透過HTC VIVE Focus 3一體機可真實且清晰呈現巴黎聖母院原貌，讓人們彷彿真實身處在聖母院內並沉浸於世界遺產曠世巨作氛圍中，欣賞絕美建築和珍貴文物。她進一步表示，宏達電對於HTC內容合作夥伴Emissive能完成此項艱難且令人讚嘆的重現任務感到無比地高興，這項創作引領世界展開非凡而獨特的VR文化體驗。

本次透過VIVE X加速器計畫內容合作夥伴Emissive Studio團隊的技術，可以讓世界各國民眾可透過全球首款5K高解析VR一體機－VIVE Focus 3觀賞，並身歷其境重溫這座擁有知名玫瑰花園的哥德式教堂以及一系列珍貴文物。VIVE Focus 3令人驚艷的5K高解析顯示螢幕，同時具有RGB子像素顯示，可真實呈現巴黎聖母院的美麗、色彩與教堂內部精湛的藝術創作細節。

Emissive為羅浮宮首個VR展覽《蒙娜麗莎：越界視野》的創作開發團隊，該公司被選中以VR方式重現巴黎聖母院風采。在VR中重建聖母院樣貌花費了數月的艱苦工作，使用了高分辨率掃描，現在已準備好向世界展示全新體驗方式。