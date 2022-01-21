中央流行疫情指揮中心今表示，民間團體共同捐贈的第16批BNT疫苗99.45萬劑，已於今上午順利運抵桃園機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心說明，由民間團體共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨1433.07萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑、第11批11月5日87.17萬劑、第12批11月12日92.66萬劑、第13批11月25日93.83萬劑、第14批12月9日192.35萬劑、第15批12月30日93.83萬劑，以及本批99.45萬劑。

本批疫苗效期至2022年5月25日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。