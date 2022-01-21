八三夭邀請金馬新人方郁婷與帝劉子銓演出〈我不想你想你了〉MV。（KKLIVE提供）

八三夭繼夯曲〈想見你想見你想見你〉之後，再度推出新歌〈我不想你想你了〉，MV邀請去年最賣座電影《當男人戀愛時》並獲金馬獎提名的導演殷振豪執導，男女主角則分別找來主演《美國女孩》而獲金馬新人獎的方郁婷，以及主演電影《無聲》並獲印度國際影展最佳男演員的劉子銓擔綱演出，如此高規格的堅強陣容讓團員們笑稱「我們把金馬獎搬進MV裡了」！

阿璞在寫歌的時候做了新的嘗試，一完成demo就先把歌提供給導演聽，和導演共同創作：「八三夭一邊填詞編曲時，導演也同時編寫MV劇情，一起寫下這首虐心的青春愛情故事。」由於MV裡看似沒有明天的兩個主角在一夜之間長大，戲份吃重更仰賴演技，八三夭在一看到導演的腳本便推薦他們很欣賞的電影《美國女孩》主角方郁婷出演，而男主角則是由導演推薦的劉子銓擔綱演出。

方郁婷與劉子銓第一次與八三夭合作非常興奮，兩人換上小混混造型、化身走上歧途的亡命鴛鴦！其中方郁婷首次搭上摩托車後座，而劉子銓除了第一次接演MV，更為了角色學習抽菸並換了新的髮型、染了新的髮色，讓整體形象更貼合劇本。而八三夭則分別在劇中扮演外送員、保齡球館店員、攤位老闆、街頭藝人與刑警，串起兩個主角的故事。

兩個主角原以為搖滾天團氣場強大會讓人不敢靠近，沒想到八三夭主動跟兩人聊天、說笑話，不僅讓他們放鬆不少，也幫助他們更融入角色，兩人發現八三夭現場猶如大哥哥般非常幽默與親切。

八三夭回憶起屬於青春的故事，像是扮演保齡球館店員的鼓手阿電就開玩笑說，小時候就覺得保齡球館店員都可以抓頭髮很帥，沒想長大有圓夢的一天，而扮演雞蛋糕攤位老闆的劉逼則回想到學生時代除了玩團外，還曾經有許多夢想，像是開著一台餐車去環島。八三夭第五張錄音室專輯《顛倒世界》抒情主打〈我不想你想你了〉MV於1月21日上架。