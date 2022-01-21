一名男網友在臉書控訴，就讀國中的女兒被實習老師在課堂、下課時間不明就裡的責罵，害女兒沒時間溫習功課，考試僅得36分，而女兒回家後遷怒弟弟，甚至壓力大到自殘，讓他氣憤詢問網友，老師的作法是否合宜？文章曝光後，大多數網友看了直搖頭，認為原PO從頭到尾都在怪罪他人。

「今天有件事情不知道該不該爆料」，男網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》發文，控訴就讀國中的女兒班上的實習老師，在20日上課時，誤會女兒害鄰座發展較遲緩的同學L跌倒，便在課堂上大罵她，直到真相大白時，實習老師才說，「我沒有針對妳，只是因為L同學比較弱勢。」

原PO指出，該實習老師占用下課時間問話，害得女兒沒時間溫習生物科考試，最後成績出來僅得36分，還因此被生物老師責罵，並承受其他男同學的嘲笑；原PO表示，甚至女兒情緒未解，回家後遷怒弟弟而被他罵，更因壓力過大而嘗試輕生，讓他實在難以接受，好奇詢問網友怎麼看。

文章曝光後，不少網友看完傻眼，一面倒表示不認同原PO的想法，紛紛回應，「在你指責實習導師前，要不要先思考一下你自己的教育模式呢？」、「那個考36分要算在老師的錯的頭上，你比那個實習老師還扯」、「了不起！整篇看下來，你女兒和你都沒有錯，從頭到尾全部都是別人的錯」。

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