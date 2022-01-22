據《太陽報》21日報導，英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）負責人警告，目前正調查一種被稱為「Omicron妹妹」的新變種病毒株。據了解，該病毒首次於2021年12月初現蹤；當時Omicron才在全球剛大流行不久。

※沒有證據顯示妹妹更毒

報導指出，該病毒被稱為BA.2；在一般情況下，Omicron病毒來自於原始的BA.1變種。「Omicron妹妹」與其姐姐擁有多處相同的突變處，但目前的病例數仍非常少，有待進一步的研究。

具多項研究顯示，Omicron比其他變種病毒溫和許多，而疫苗也被認定仍對這款新型的變種病毒BA.2有效。專家表示，目前還無須過度擔憂；特別是，還沒有證據說明「妹妹」會造成更嚴重的病例。

※感染力強、傳播速度快

儘管UKHSA最新統計數據指出，妹妹比姐姐感染力似乎更強，傳播速度更快，但還需要更多研究才得以定論；至於丹麥的初步研究則顯示，妹妹和姐姐的住院風險相近。

自2021年12月6日以來，英國已出現426起BA.2病例；其中，又以倫敦最為嚴重，約146例。不過，英國維康桑格研究院（The Wellcome Sanger Institute）截至1月8日的統計數據則顯示，英國可能已經有1,641起案例；畢竟，一般來說篩檢到的確診數，可能只占真實總數的10%。

※在菲律賓首先發現

報導表示，雖然自2021年11月以來，Omicron的妹妹已在多個國家、地區出現，但與Omicron本尊相比仍相去甚遠。首批樣本是在菲律賓發現的，目前已有40個國家通報出現，總共8,040起病例。

科學家認為，由於PCR難以篩檢出Omicron的妹妹，使其更具傳播力並難以與其他變種病毒區隔；不過，丹麥衛生官員認為，疫苗對此新變種病毒仍有效，丹麥也是最多BA.2病例的國家。

強德（Meera Chand）「迄今仍沒有足夠證據確定BA.2是否比Omicron BA.1，會產生更為嚴重的疾病；不過，數據仍相當有限，UKHSA會持續調查。由於英國的確診數仍很高，我們需要保持警戒、接種疫苗，我們應定期進行側流層析試紙（LFD），並在出現症狀時進行核酸（PCR）檢測」。

※英國衛生大臣賈維德：學習與病毒共存

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，「我們正學習與這種病毒共存─由於我們擁有世界領先的監測系統，我們可以快速篩檢並仔細監控新冠病毒的任何基因變化」。

他補充道，「我們出色的疫苗意味著因新冠肺炎而轉為重症的人非常少。英國的創新研究讓那些最容易為新冠肺炎病毒威脅的人，提供拯救生命的治療方法」。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）的COVID-19事件主管強德（Meera Chand）認為，「病毒本質就是會不斷變化與變種。隨著大流行的持續，還會看到新變種病毒出現。我們持續的基因監控，讓我們能找出它們並評估是否具威脅性」。

他強調，「迄今仍沒有足夠證據確定BA.2是否比Omicron BA.1，會產生更為嚴重的疾病；不過，數據仍相當有限，UKHSA會持續調查。由於英國的確診數仍很高，我們需要保持警戒、接種疫苗，我們應定期進行側流層析試紙（LFD），並在出現症狀時進行核酸（PCR）檢測」。

※疫苗對姊妹倆的效力差不多

倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學家皮考克（Tom Peacock）則表示，初步證據顯示姊妹倆重症程度沒有差異。對兩者來說，疫苗的效力差異可能也很小。

他解釋，從印度與丹麥的早期觀察來看，相較於BA.1，BA.2重症程度沒有明顯差異性；不過，相關數據在未來幾週內會更清楚。話鋒一轉，他表示「我們應該有多擔心？對於從事定序與監控工作的人來說，絕對需要密切關注BA.2；但就我個人來說，我不確定BA.2會對當前Omicron大流行產生重大影響」。

他認為，有幾個國家已經接近、甚至超過Omicron的最高峰，如果此時妹妹引發第二波浪潮，「我會感到非常驚訝；但即使感染率稍高，不會像Delta到Omicron那種明顯的變化，而是更慢、更微妙」。