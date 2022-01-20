寇特茲說，「我感到很驚訝，我開始問身旁周遭男性，結果發現有人也有同樣的困擾」。如今，她高呼戴上口罩，以保護自己與他人遠離感染。

《每日星報》19日報導，人稱美臀皇后的巴西辣模寇特茲(Suzy Cortez)近日大爆閨房秘辛，希望喚起民眾對防疫的重視。她表示，當男友坦承自己因為感染新冠肺炎，大鵰不幸變成小雞時，自己原本當作笑話一場；但「眼見為憑」後，如今的她則大聲疾呼「給我戴上口罩」。

當時燈光好、氣氛佳，寇特茲準備跟男友來一場人與人的連結；孰料男友卻支支吾吾的表示，「因為感染新冠肺炎，我的陰莖縮小了」。

原本以為男友在開玩笑的她，對於另一半的說法嗤之以鼻；但當她雙手一探，攻向男友下三路時，頓時嬌軀一震，另一半的「第三隻手好像變小了」。

報導指出，一般來說新冠病毒會導致疲勞、味覺與嗅覺喪失或持續咳嗽；另外研究則顯示，在Omicron則出現喉嚨痛，味覺嗅覺喪失的比例卻變少了。至於大鵰變小雞則是讓人不敢置信。

但是專門研究新冠病毒的醫生與專家則證實，病毒的確會對組織產生影響，進而造成勃起功能障礙。事實上，《世界男性健康期刊》上，就有科學研究分析感染病毒者與未曾染疫的人，陰莖組織是否出現變化。

結果發現，新冠病毒會造成血管的損傷，使得血液流通出現阻礙而這會影響陰莖的結構。美國邁阿密大學米勒學院生殖泌尿系副教授兼系主任拉馬薩米（Ranjith Ramasamy）證實，勃起功能障礙可能是病毒帶來的不利影響，而這種副作用「可能非常嚴重」。

寇特茲則說，「我感到很驚訝，我開始問身旁周遭男性，結果發現有人也有同樣的困擾」。如今，她高呼戴上口罩，以保護自己與他人遠離感染。「我每週會會空出1天，來了解大家對這種病毒的了解、我們可能遇到的問題，以及病毒產生的其他副作用」。