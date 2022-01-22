Omicron狂燒！本土個案已達166例 這症狀最多占了55％

國內疫情多點爆發，共累計166例Omicron本土個案，中央流行疫情指揮中心分析，其中46人為無症狀、120人為輕症，無中重度以上個案；其中以喉嚨症狀最多，佔5成以上。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，從今年1月3日公布機場清潔人員首例，到昨天（21）為止，共有166例Omicron本土個案，年齡分布為20至50多歲居多，其中為46人無症狀（28％）、120人為輕症（72％）。

進一步分析有症狀的120例Omicron本土個案，以喉嚨症狀（喉嚨癢、喉嚨痛、喉嚨乾）最多，共66人（55％）；咳嗽居第二，共52人（43％），發燒32人（27％）、流鼻水18人（15％），其他症狀包括頭痛、嘔吐、腹瀉。

羅一鈞指出，有部分個案因為出現症狀而至耳鼻喉科、小兒科就診，因此提醒大家注意，這一波本土疫情症狀和感冒類似，請務必注意是否有足跡重疊或接觸史，醫師也務必提高警覺，面對的病患可能是感染新冠病毒，經評估有必要可轉診至指定採檢院所。