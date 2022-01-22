艾怡良今在北流舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

艾怡良22日在台北流行音樂中心舉辦「從夜晚出生的我們」演唱會，中場獻唱〈Then You Come Along〉時哽咽落淚，艾怡良說：「你們知道嗎，寫歌、發專輯，都是為了唱給你們聽，很常幻想站在這裡唱給你們聽是什麼感覺，原來就是這種感覺。」對於自己失控落淚感到意外，「如果情緒來了，你們就接唱下去好嗎」。

艾怡良出道11年首辦大型個唱，今以一襲黑色亮片緊身裝、優雅躺臥在5米高的吊台上，從空中緩緩降落並獻唱〈滅了我〉揭幕，驚豔全場。2個半小時節目以5套造型串場，不僅送上20多首好歌，還邀來李玖哲飆唱〈痛感〉、攜手呂士軒演唱〈一個禮拜至少有一天是醒著的〉。

艾怡良表示，能在疫情嚴峻非常時期順利舉辦演唱會是很幸福的事，格外珍惜這個難忘的夜晚，「謝謝你們的合唱，因為你們大多數時間都不會理我，舉凡商演、尾牙，但今天是熱烈的」。獻唱〈玻璃心〉後，台上大螢幕播放「艾怡良給艾怡良的一封信」獨白影片，她自我剖析「活得最無知也最滿足，妝扮得最美也最庸俗」，並幽默自嘲「妳會唱歌是嗎？那妳唱，因為妳靠杯的時候真的很討厭」，全場笑聲不斷。

艾怡良昨彩排時爸爸陪伴在旁，媽媽今接力坐台下支持，而她的男友上月為工作飛返瑞典，開唱前越洋傳訊息打氣。此外，圈內好友彭佳慧、蘇慧倫、徐佳瑩、LULU等人進場欣賞，梁靜茹、A-Lin、盧廣仲送花道賀，天后張惠妹更在花牌寫下「沒有什麼難得倒夜出生的妳Good Show」；演唱會吸引4400位觀眾欣賞，製作成本1000萬，收支打平。