本土疫情多點爆發，國內今(22日)暴增82例本土個案，讓許多民眾都相當擔憂，有網友感到疑惑，PO網詢問「為什麼這次中央地方都不想升三級的感覺？」，貼文引起熱烈討論，許多人覺得是因為在等學測、過年結束。

一名網友在PTT上發文表示，本土疫情大爆發，但政府好像沒有要升三級的意思，原PO認為專業判斷下如果該升三級就升，不要再管什麼過年的餐旅業、旅遊業之類的。雖然很多業者可能一年就賺這麼一波，但事情也是能夠解決的，可以請政府讓他們停業然後事後紓困，重點是應該先把這個疫情控制下來。

在原PO看來，現在似乎竟然是中央和地方都不想升三級，大家都想當好人，沒人要做壞人，讓原PO相當憤怒，「沒人做壞人，那就是病毒做壞人了，這麼簡單的道理，想不明白嗎？」。

貼文引起熱烈討論，許多網友推論，疫情這麼嚴峻，但政府不升三級可能是在等學測、過年結束，「學測，去年也是考完會考升三級」、「你現在升三級，學測要不要延？」、「要等學測和要過年」、「過年這波不給賺，以後一定沒票，誰敢升三級」、「要過年你敢升三級，暴動給你看」。