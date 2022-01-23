【LIVE直播】春節前疫情南北齊發何時升三級？ 陳時中最新說明｜2022.01.23 @中時新聞網

新冠肺炎疫情南北連環爆，病毒攻入宜蘭，今天新增52例本土個案，全台共8縣市出現確診個案，包括桃園遠雄自貿園區增加30例、高雄港埠增15例、西堤傳染鏈增2人、北巿圓山飯店西點女廚師家庭群聚4例，以及宜蘭一名飯店員工確診。至於境外移入則增37例，另外確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為32例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(12例)、法國(3例)、英國(2例)、丹麥、印度、烏克蘭、菲律賓、土耳其、澳大利亞(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於今(2022)年1月8日至1月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,441,110例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,422,031例排除)，其中18,325例確診，分別為3,368例境外移入，14,903例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號病例(案17934、案17970，再次採檢為陰性改判排除)，累計119例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。