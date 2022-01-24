Omicron疫情連環爆，近期有研究顯示，在發病前端，藉由唾液較能檢出病毒，外界也好奇指揮中心是否考慮改變監測方式。目前國內機場落地採檢檢的是鼻咽，機場外側則是深喉唾液，專家諮詢小組召集人張上淳說，該研究指出，發病前端唾液病毒量較高，但2、3天後則是鼻咽病毒量較高，採檢時間點不一樣，就會有不同結果，且該研究尚未經過專家審核，待正式發佈於期刊，才是更可靠的依據。

張上淳表示，確實是有幾個還沒正式發表的研究報告，在比較2種方式對Omicron的檢測發現，也許在發病或更前端的時候，在唾液的病毒量會比鼻咽更高，但隨著病程會有變化，2、3天以後，則是鼻咽病毒量較高，和採檢時間點還是有關係。

張上淳表示，要看看什麼時間點採檢，也許會有不一樣的結果，此外，這樣的研究還沒有經過專家審核的發表，因此還是希望在正式期刊報告後，會是更可靠的依據。

另外，在實務操作上，張上淳也解釋，大量篩檢會用磁化檢驗方式，唾液則不建議用磁化，否則會影響檢驗結果，鼻試紙則是可以5、6個人的方式集中在一起做PCR，因此還有臨床實際的狀況需要考量。

指揮官陳時中表示，PCR的檢測方式和準確度、及時檢驗有關，但是也包含可行性和後續的處理，機場落地採檢是鼻咽，機場外則是深喉唾液，要根據可行性、人力配置來做組合。