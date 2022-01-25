總統蔡英文「論文門」爭議持續延燒，旅美學者林環牆16日指出，倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管米爾威勒（Suize Mereweather）日前透過電子郵件表示，倫敦大學承認「本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」。對此，資深媒體人彭文正直言，英國資訊辦公室負責人兼資訊委員會主委伊莉莎白．丹能 (Elizabeth Danneng)等人開始將一些重要資訊下架，這是開始滅證了？

彭文正24日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，倫敦大學的某些部門負責人和英國資訊辦公室負責人兼資訊委員會主委Elizabeth Danneng(伊莉莎白．丹能)女士等人，最近開始將社群媒體平台上的內容紛紛下架，這是怎麼回事？

資深媒體人彭文正。(圖/本報資料照)

彭文正指出，倫敦大學一些涉及論文門單位的人，開始將Linkedin的公開資訊下架，其中就包括米爾威勒Suzie Mereweather，她是倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管，她日前才透過電子郵件表示，倫敦大學承認「本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」，更沒有蔡英文過去所稱的1.5個博士學位。

彭文正質疑，這位Suzie Mereweather她好像又被冷凍了，因為先前談了論文門引發風波，所以她現在不發言，改由一位名為Emily的人來發言。但這人卻又有新的職稱，職務內容和先前的負責人幾乎是相同的，等於是牛棚所有人都上來投手丘投球了嗎？