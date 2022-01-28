【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣之美，美在鄉間。是公務，到苗栗採訪，迎來花團錦簇，彷彿是老天爺為農曆新年稍來的祝福。

她叫炮杖花，以前在陽明山郊外，也零星見過，只覺得橘花朵朶，在綠葉繁密中，燦爛奪目，十分動人。

這回路過苗栗銅鑼鄉119縣道，發現綿延近一公里炮杖花牆，不只是繁花綻放、吐蕊迎春，更把樸實憨厚的客家城鎮，裹上絕艶盈美，引人佇足。

苗栗人把銅鑼炮仗花步道，併入銅鑼環保公園，在鄰縣道一公里的距離中，種植上萬株炮仗花，組成炮仗花雙層步道，獨特創新，每年元月間就進入花期，一路開到三月初，爭妍鬥艷，美不勝收。

炮仗花纍纍成串，像極了節慶鞭炮，值此春節假期，綻放正是時候，何其應景與吉祥，尤其鮮艶的橘色花串有如瀑布，雙層炮仗花海瀑布，綿延在苗栗銅鑼鄉119縣道上，映照著俗民街廓，超級吸睛的。

疫情不方便出國，回頭檢視台灣的好山好水，美麗與幸福，無所不在，令人神往與讚頌！

作者為典藏雜誌社社長

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