台南市歸仁區高鐵車站及沙崙綠能園區周邊停車格位往往一位難求，台南市交通局今天宣布，2月10日起實施汽車停車收費，汽車計時收費每小時20元，收費時間每日8時至22時，考量高鐵乘車民眾相對長延時停車需求，訂定每日100元收費上限，變換格位則重新開單計費。

交通局局長王銘德表示，此次盤點高鐵車站周邊合理步行範圍，規畫停車收費管理，含括歸仁十二路以北、高鐵二路以東、歸仁一路及二路以南、高發二路以西範圍，共9處路邊停車場及4場公有路外停車場，總計747席汽車停車格位納入收費管理，2月10日實施收費。

王銘德指出，實施收費後，期能改善未實施收費期間因長期占用及停車秩序不佳等亂象，並落實使用者付費精神。他強調，為兼顧使用高鐵民眾權益及周邊商業發展，將針對高鐵特定區一帶相關停車秩序加強維護，如仍有車輛長期占用情形影響當地停車周轉，再行檢討調整該區費率及收費範圍。