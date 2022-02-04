春節返鄉圍爐吃團圓飯，但隨著時代演進，習俗也不斷改變，比起以往自己下廚，現在更多家庭習慣直接叫外燴，但就有一名網友PO出自家「8菜1湯」年菜，抱怨花了6000元卻踩到大雷，更離譜的是店家回應讓他超傻眼。

網友在臉書《爆料公社》PO文，初二迎接姑姑一家回彰化老家吃飯，訂了6000元的精緻外燴，沒想到吃到一肚子火，不僅羹湯裡的豆芽菜是生的，腿庫連筍絲都沒有，打電話反應，對方卻說這是德國豬腳，讓他哭笑不得。

原PO表示，看到腿庫沒筍絲，反應店家後，對方竟回答這道是「德國豬腳」，讓他哭笑不得。(圖／爆料公社)

原PO也貼出「8菜1湯」照片，只見桌上有清蒸魚、紅蟳米糕、佛跳牆與蝦子等料理，他表示「這6000元吃的一肚子火，長輩也吃到很悶，還不如去快炒店，一樣的錢吃的開心多了」。

照片曝光後引起網友熱議，許多人同情原PO：「佛跳牆也太辛酸了，養水母嗎？」、「螺肉蒜沒有大蒜？失敗！」、「清蒸魚怎會用紅蘿蔔絲？」、「這桌成本八成連1500都不到」、「大四喜拼盤...他們是把煮魷魚螺肉蒜的螺肉拿來做冷盤了嗎」，但也有另一派認為還算合理：「過年料理本來就會比較貴」、「其實看上去還OK耶」、「如果是平日我會開罵，但過年這樣合理」、「除了腿庫沒筍絲比較離譜外，其他都還好」、「6000算合理，只是過年期間都在趕時間出貨，品質和味道一定會打折」。

根據《TVBS》報導，其他同行看到照片後，估計成本約在3000元左右，加上過年的人工處理、物流費用，在平日的確是小貴，但過年期間這樣6000元屬於合理範圍，豆芽菜是生的，可能是料理時量太多，溫度不均，但也認為店家腿庫沒放筍絲，卻稱是德國豬腳太離譜，推測應該是筍絲另外包，結果店家忘記送。