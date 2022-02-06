新北市歐姓男子在國道3號嚴重超速61公里，遭裁罰8000元、記違規點數3點，並吊扣汽車牌照6月，他不服提行政訴訟要求撤銷，還請法官試想，若為富貴人家，被扣法拉利車牌，還有保時捷、賓利、瑪莎拉蒂照樣開出來飆車等，而他是普通老百姓，只有1輛車，扣牌害其他家人也沒車開，因此這項處分不合理；且車子半年不開會壞掉，侵害百姓財產權有違憲之虞。不過新北地院法官看完，認為歐男的主張沒有依據、不可採信，判他敗訴。

根據判決書，歐男去年9月24日，駕駛車輛行經國道3號高速公路南向182.4公里處，遭國道公路警察局第七公路警察大隊執勤員警以非固定式照相式雷達測速儀測得其時速為171公里，而速限為時速110公里，超速61公里，遭拍照舉發遭裁處罰鍰8000元、記違規點數3點，及應參加道路交通安全講習，並吊扣汽車牌照6個月。

歐男提行政訴訟要求撤銷，提出訴求要法官試想：「普通老百姓家庭中頂多就一輛汽車，試想今若為大富人家，此處分僅為吊扣車輛牌照不痛不癢，你扣我法拉利車牌，我還有保時捷、賓利、布加迪、賓士、瑪莎拉蒂等名車，照樣可以開出來施行飆車、蛇行、逼車、迫近、驟停等危害社會之危險駕車行為，反正我車多，而普通百姓家中僅有一輛車輛，若為吊扣會導致家中成員亦無法使用該車輛，可見此處分甚為不合理。」。

此外，「本處分吊車輛牌照6月，致使車輛半年無法行駛，易因長時間無法行駛而對車輛造成損害（諸如：電瓶損害、車輛油液變質導致引擎核心受損、馬達類包括中控馬達、汽油幫浦、啟動馬達、升降馬達、雨刷噴水馬達等與煞車系統零件都可能因為太久未行駛，並在再次發動時突然故障咬死，以及輪胎變形等損害），侵害百姓之財產權過甚，有違憲法保障人民財產之意旨。」。

不過法官審理認為，歐男主張「要屬無據（不可採信、沒有依據）」，處分內容有據，駁回歐男之訴。