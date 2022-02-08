遠東百貨竹北店上月14日試營運，每天湧入大量人潮，不過卻引發民眾批評停車場的迴旋車道設計太窄，導致牆面滿滿都是擦撞的痕跡，駕駛也放慢車速造成嚴重回堵。房產專家Sway認為，動線不佳的停車場，等同於把消費者往外推，他也建議買房的民眾，不論有沒有買車位，都要到停車場看一看。

Sway昨（7）日於個人臉書粉專《Sway房市觀測站》指出，新竹人向來看重停車場，巨城百貨之所以會生意興隆，是因為它好停車，但遠百竹北店的停車場設計，是要告訴新竹人，去巨城購物中心就好？或是讓新竹有新的考駕照現場？Sway說，當然會有人說是開車的人技術不好，但百貨公司停車場的設計不佳，等同於把客人往外推。

Sway也點名新店天闊社區的大潤發碧潭店，該停車場的坡度，「會讓我懷疑這個建照到底是怎麼申請下來的，而且這還是住宅社區耶！」另外，Sway還提到內湖特力屋的停車場，停車格窄小到極致，說有多擠就有多擠。

最後，Sway建議民眾買房前，一定要去停車場停一次車，不管有沒有買停車位，看一下停車場，絕對是重要的。