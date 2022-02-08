八點檔著名女星吳婉君，在《炮仔聲》一人分飾兩角的精湛演技，讓她的演藝事業再攀高峰，不過近來疑似過敏症狀發作，讓她的嘴巴腫成小鳥嘴，還不忘自嘲像「打完玻尿酸豐唇」。

吳婉君在instagram限動曬出坐在車中的自拍照，只見嘴唇紅腫的她忍不住自嘲「過敏兒……好像打完玻尿酸豐唇」，接著曬出過敏症狀發生前的照片做對比，表示吃飯前還漂漂亮亮的，怎知才事隔幾小時居然全變了樣，回家時還因此被媽媽笑說「妳怎麼變小鳥嘴」，讓她無奈回應：「我……我也不想這樣啊」。

吳婉君曬出過敏前後的照片做對比。（ cocco__wu IG）

吳婉君過敏嘴巴紅腫，未料竟被媽媽嘲笑。（cocco__wu IG）

吳婉君除了不吝嗇分享生活大小事，也不時放送養眼照送給粉絲福利，像是之前在網上曬出貼痠痛貼布的照片，只見她大方裸上半身入鏡，白皙美背和小蠻腰全都露，幾乎沒有贅肉的身材，可以說是讓眾人稱羨不已，此外，側身刺青也因此意外曝光，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，更吸引許多人歪樓留言。

雖然被封為八點檔女神，吳婉君卻不計形象曬出剛起床頭髮凌亂的照片，雖然不忘幫雙眼惺忪的自己打上馬賽克，但一臉水腫樣貌依舊曝光，接著有感寫下：「我說，人啊！永遠不要放棄裝扮自己，剛起床長這樣，很難沒有起床氣吧！電影裡的唯美起床都是騙人的啦」，對於網友直呼「難以置信」，她則強調「我就是一個凡人，跟大家都一樣」。