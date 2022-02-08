台北市議員羅智強日前表示自己將不再爭取連任，而他之後的下一步，也成為各界的關注焦點。資深媒體人蔡詩萍表示，自己並不怎麼同意老戰友羅智強參選桃園市長，考量到羅的爆發力和投入縣市長選舉帶來的改變，到高雄參選會是更好的選擇。

蔡詩萍今天(8日)在臉書上表示，「我的老戰友」羅智強，的確是這幾年，國民黨內，難得的、靠自己有意識的努力經營，而越來越有政治能量與政治規模的戰將了！「唯其如此，我才會不怎麼同意一些藍營點將錄的思考方式，勸羅智強去選桃園市長！」

蔡詩萍認為，羅智強參選桃園市長，當然也沒問題，畢竟都是為藍營打仗，但若考量到他的政治爆發力；考量到他投入2022縣市長選舉到底能為國民黨「改變」一些什麼的話，那他選擇其他直轄市，會更有意義得多，不管是對他個人，還是對國民黨整體而言。蔡詩萍建議，若羅智強最終「放棄了」一直給人的印象，要選台北市長的話，那他最好的另一選擇，不該是桃園市，而是高雄市。

蔡詩萍坦言，羅智強選桃園市長絕對比選高雄市長，「勝算要大些」。但就選舉的強度來看；就羅智強投入選戰可能帶動的政治效應來看，他投入高雄市長選舉，卻絕對最有意義！羅智強與蔣萬安最不同的，是他完全是從「政治素人」起家的，昔日以無黨籍投入高雄市議員選舉，慘敗而歸，但卻開啟了馬英九陣營對他的注意。而馬英九的提攜，則讓他在國政層級，貼近的輔佐了馬英九總統。

蔡詩萍透露，羅智強告訴他，自己離開總統府後那幾年的經歷雖無人聞問，但卻也是「積極反思人生」的關鍵幾年，而這段時間沉澱的結果，便是羅高票當選台北市議員，並以他經營網路的專注手法，積極投入各種政黨競爭乃至對抗的議題，使得「戰將羅智強」的名號鵲起！而若羅智強無法完成參選台北市長的目標，並非他沒這份量，而是藍營支持者不希望「萬安vs.小強」在初選「黨內互打」！

羅智強既然有爆發力，那去桃園市為何可惜了？而去高雄市則為何意義更大？

蔡詩萍指出，政治能量，是在艱苦環境下，磨練出來的；政治爆發力，選戰的創意度，也是在硬戰的砥礪下，被激盪出來的。桃園雖相對好選，但那僅是就「桃園市一個戰場」著眼的勝算，而非，就「2022整個選戰」的戰局做出發點！「我的老戰友」羅智強，他應該更有抱負的，去挑戰「2022整個選戰」的戰略效應，做為他的思考出發點（要贏一場war），而非，僅僅只是贏一個縣市（不是贏一個battle）！

蔡詩萍認為，雖然在高雄市，藍營的困境就非常明顯，羅智強去，勝面當然比桃園市小，但選戰的爆發性絕對比在桃園市精彩，至少陳其邁就不可能「躺著選也贏」！即便羅智強可能還是輸，但「嚇出陳其邁一身冷汗」，其戰略價值，附加效果，絕對是值得的。

蔡詩萍分析，若高雄市選情緊繃，民進黨必然重兵部署，一旦重兵部署，其它直轄市反而無暇顧及！羅智強去高雄市「直搗黃龍」的效應，正是「政治是可能的藝術」，當然選舉更是可能的藝術！蔡詩萍並引用把軍事家克勞塞維茲在《戰爭論》的內容，「選戰部署是強迫對手服從我們意志的一種巧智行為」，指不能讓戰將老放在「穩贏的戰場」，而應該投置於「讓對手嚇一跳」的戰區。

蔡詩萍也說，自己理解老戰友羅智強的磨練歷程，所以會更鼓勵他去高雄市，也鼓勵國民黨，要把南台灣搶回來，這才是2022大選。