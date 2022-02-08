王思佳今出席爆米花品牌1日店長活動，她之前拍片討論綠茶婊女星，意外釣出賴薇如引起兩方論戰，雙方隔空交火多時，聊到目前戰況，王思佳止戰意味頗濃，「很多事情是點到為止、輕輕放下，對我而言實錘拿起來很危險」，她說以前很年輕的時候，這一來一往的口水仗肯定會打下去，但現在心境不同，過好自己的生活更重要。

王思佳強調自己任何的文章或出新書的內容，原意都不是復仇，只是說自己想說的話，「本來就不是對某個人，是1個話題、是情緒的分享，對我而言是真人真事，但故事的分享造成某些人不適，我也無法改變妳的想法，妳覺得是妳，我也無法控制妳，大家要各自解讀我也無法決定，只能說我想說的」。

王思佳跟賴薇如以前同經紀公司，王思佳說自己不會擋別人的財路，錄影場合碰到誰她都來者不拒，畢竟是以工作為主，言下之意是沒有所謂封殺，自己也不怕尷尬，未來出書賴薇如有買的話，也願意幫她簽名。

被問到與女兒「小王美」最近的互動，王思佳說每當想罵女兒的時候就會想到自己的媽媽，以前曾告訴自己不能跟媽媽一樣像虎媽，但身為人母才了解到有時情緒會失控，只能期許不要變成另1個虎媽，不過她真的也很愛小孩，有生第二胎的打算。