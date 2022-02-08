南韓影集《殭屍校園》在Netflix播出後話題不斷，沒想到有網友看劇時發現一個細節，就是女子天團TWICE的台籍成員周子瑜竟然有露臉客串？把畫面PO上網後，掀起熱烈討論。

《殭屍校園》播出第二集時，有幕同學們分散躲進美術教室裡的畫面，就有網友發現教室牆上的畫作作品，其中兩張看起來特別眼熟，正是女團「TWICE」周子瑜、「OH MY GIRL」YooA的素描畫，而子瑜、YooA「露臉客串」的消息曝光後，有人立刻翻出畫的分別是周子瑜《Feel Special》回歸造型，以及YooA的自拍生活照，讓粉絲相當驚喜。

有網友發現《殭屍校園》美術室牆上掛周子瑜、YooA的素描畫，笑稱算另類客串。（圖／翻攝自推特）

周子瑜出道6年首次剪短髮，自己也很滿意。（圖／翻攝自TWICE IG）

另外，TWICE去年底開演唱會時，子瑜突帶給眾人一個聖誕大驚喜，原本的棕色長髮不但染成魔幻紫，還一口氣剪短到及肩的長度，挑戰出道6年頭髮最短紀錄，由於之前完全沒曝光新造型，因此讓粉絲相當驚喜，「TZUYU」隨即登上推特熱搜，全球有超過50萬人在討論她的短髮。

而子瑜和Sana等成員昨（7日）開直播和粉絲互動，聊到新髮型的話題，她開心表示自己很滿意，被問到怎麼突然剪短了，子瑜笑說沒什麼特別原因「就是突然想剪」，並吐露她原本還害怕剪完會太成熟，所幸成果自己也很滿意。