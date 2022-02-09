山頂腳黃昏市場自治會長林成龍親筆寫下陳情書，希望市府相關單位協助補照。（王文吉攝）

台中市第2選區立委補選期間，沙鹿區向上路山頂腳黃昏市場遭爭論節目踢爆違建，今天是自拆最後一天期限。20多家攤販面臨收攤困境，承租土地的自治會長林成龍今天下午將送陳情書到市府，請求相關單位協助補照，希望讓黃昏市場違建部分合法化。

中二選區立委補選期間，政論節目踢爆山頂腳黃昏市場是違建，土地出租人即為國民黨候選人顏寬恒，最後顏敗選。台中市都發局上月13日收到沙鹿區公所查報單，17日下午前往複查，並開立違建認定書，要求14天內自行拆除或改善，扣除農曆9天休假，今天是最後一天。

山頂腳黃昏市場自治會長林成龍表示，目前市場有20多攤的攤商，均希望能夠繼續營業，將和建築師討論補照，讓違建部分能夠合法化。林成龍說，他親筆寫下陳情書，下午將委託友人送往市府都發局，請求協助補照。

林成龍在陳情書中表示，關於補照，水保計畫、建築線、使用執照等，至少要耗時2年時間，攤販要怎麼過日子？他也提到，政府有一條法令，105年之前違章建築認定將輔導就地合法，但要提出申請，請盧市長查看，我們可以這樣嗎？

林成龍也說，希望親綠電視台去打你們的政治口水，不要再打我們老百姓了......。

對此，台中市都發局都市修復工程科長謝國基表示，黃昏市場違建部分在今天自行拆除或是改善，目前尚未接獲業者補照申請，若業者傾向補照，市府將協助。後續將釐清黃昏市場有無涉及公共安全問題，和經發局、消防局共同前往會勘。

都發局指出，黃昏市場位在沙鹿區自強段392地號，經查部分建物於104年4月8日領得中都使第00784號使用執照，並於領得使用執照後增建。該市場申請的合法面積為442平方公尺，違建面積為980平方公尺。開立違建認定書，限期通知違建人拆除或改善並依規列管排拆，如經相關單位會勘有公安之虞將優先處理。