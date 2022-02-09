每日交通瞬息萬變，新北市交通局將成立智慧運輸中心，整合既有交控、公車動態、停車管理等8大系統，成為新北交通運輸控制核心，資訊也可與民眾共享。今年4月將先推出「市政交通儀表板」透過統計分析即時預警，9月也會成立交通戰情室即時決策、調度，讓民眾出門、返家都能一路暢行。

新北市交通局長鍾鳴時9日在市政會議專案報告「新北轉型、交通先行」包括打造智慧交通城、訂定2030交通願景等成果。

鍾鳴時指出，2019年一次公車拋錨事件，釀成汐止交通癱瘓的殷鑑未遠，新北除利用智慧監視器即時推估車流，導引壅塞路段外，針對交通事故都比照天然災害規格處理，針對如汐止等交通敏感地區，都有應變計畫，從事故初報後，分級開設指揮，到橫向聯繫等，迄今共啟動1331件，事故排除時間平均縮短26分鐘，已較先前減少52％。

鍾鳴時說，智慧交通科技的普遍應用可以解決過去難以處理的問題，如以雲端交通管理的烏來智慧號控，以500萬元取代1.1億道路拓寬，改善北107-1線4處彎道大車會車困難問題；八里的大貨車違規科技執法上路後讓違規數量立馬減半，也減輕了警察同仁的負擔。

鐘鳴時說，隨著三重第二行政中心動工，新北年底前會智慧運輸中心規畫，不過今年4月會先推出市政交通儀表板，透過圖形化方式管理搜集資料，更能即時預警，並開放部分資訊給民眾；9月成立交通戰情室，針對各大交通事件，迅速決策處理。

新北市長侯友宜表示，新北市往來各地交通量可達800萬旅次，建構便利與安全路口是政府的責任，包括淡北道路還在等待行政院核定，汐止交流道、金城交流道、五股交流道，不斷打通新北任督二脈，串起台北、新北、桃園一千萬人口，即便物價波動、人工短缺，仍要堅持快速做下去。