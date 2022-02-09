超過百頂昂貴假髮、500多套華麗戲服飄洋過海抵台。（寬宏藝術提供）

演出超過40年的百老匯音樂劇《貓》從明（10日）起將於台北小巨蛋開啟台灣巡演，今（9日）搶先公開舞台與後台，超過百頂昂貴假髮、500多套華麗戲服與5大布景，跟著11個貨櫃飄洋過海抵台，讓小巨蛋後台宛如大型博物館，相隔4年第6度來台，這次將從台北出發，依序將在新竹、花蓮、高雄、台南，等6座城市，展開超過1個月共計36場演出，締造百老匯音樂劇在台灣巡迴城市數與場次數最多記錄。

製作人蓋瑞斯威廉斯（Gareth Williams）透露，有些演員會需要詮釋不同角色，所以每個演員在後台都有自己的專屬快換衣櫃，為了能讓演員快速更衣，衣服的陳列與衣櫃上擺設都會有許多小巧思，像是標註姓名與登場順序擺放戲服。更設有服裝部門的工作不停檢查衣服、假髮等是否有損壞，有的話要馬上修補，這些服裝與假髮都相當昂貴，日常整燙與清潔保養都不可少。整個團隊工作態度快速、熟練，令人佩服。為讓演出順利進行，還特別隨團安排1位專業物理治療師，隨時幫演員舒緩治療，讓演員以最佳狀態登台演出。

製作人蓋瑞斯威廉斯指出，《貓》舞台設計概念來自於街頭，看似簡單佈景卻暗藏著許多玄機。像是從後車廂能夠跑出貓；或是有水管通道能夠讓演員在內穿梭，更有盪鞦韆能讓演員盪來盪去，模擬貓咪在街頭生存、玩樂的景象。搭配燈光與道具擺飾等，打造貓咪五星級的遊樂場。舞台設計相當繁複，也成功營造視覺與舞台張力，不僅進場欣賞演員演出，服裝、舞台都是一大看點。購票請洽寬宏售票。