The Utah Jazz are acquiring guard Portland’s Nickeil Alexander-Walker and the Spurs’ Juancho Hernangomez in a three-way deal, sources tell ESPN. The Spurs gets guard Tomas Satoransky and a second-round pick, and the Blazers get Joe Ingles, Elijah Hughes and a second-round pick. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2022

就在NBA本季交易截止日剩下1天多時間的當前，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日搶先爆料，爵士、馬刺與拓荒者完成牽連5名球員的交易，爵士得到拓荒者後衛亞歷山大沃克與馬刺前鋒赫南戈梅茲，馬刺得到拓荒者後衛蘭托納斯基與爵士1個次輪籤，拓荒者得到爵士前鋒英格利斯與後衛休斯，以及1個爵士次輪籤。

2009年參加NBA選秀會落選的英格利斯，堪稱爵士好不容易自行培養出的優質替補球員，他在2014年季前訓練營被快艇刷掉，隨後加盟爵士至今，逐漸成為爵士固定第六人或第七人的位置，效力爵士期間場均8.6分、3.8助攻，三分命中率高達4成08。

可惜英格利斯最近卻因膝蓋前十字韌帶撕裂手術，本季提前宣布報銷，相信只要拓荒者把他釋出，他並不排除今年夏天重新回歸爵士，前提是他的膝蓋傷勢可以完全復原，至於他原本的爵士地位，可望將由亞歷山大沃克取代，爵士相信沃克可在球隊體系有所成長。

透過這筆3隊交易，爵士可以節省1100萬美元的團隊薪資，繼續避免達到豪華稅門檻，拓荒者與馬刺則得到不少合約即將到期的球員與選秀權，未來重建可以更具彈性與籌碼，畢竟這兩隊已經逐漸跟季後賽漸行漸遠，接下來應該仍會討論其他交易可能性。