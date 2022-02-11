ESPN Sources:

Full trade participants:

Kings: Donte DiVincenzo, Trey Lyles and Josh Jackson.

Bucks: Serge Ibaka, two future second-round picks, cash.

Clippers: Rodney Hood, Semi Ojele.

Pistons: Marvin Bagley Jr. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

搶在今年交易截止日前夕，國王、快艇、公鹿與活塞11日凌晨完成牽涉到7名球員的大交易，其中以快艇前鋒伊巴卡跳槽上季總冠軍公鹿最受矚目，有了伊巴卡的加盟，公鹿可望暫時解除主力中鋒布魯克羅培茲本季僅打開幕戰就傷退至今的內線隱憂。

整個4隊7人交易的詳細內容如下：國王得到公鹿後衛迪文森佐、活塞前鋒賈許傑克生與活塞前鋒萊利斯；快艇得到公鹿後衛胡德與公鹿前鋒歐加雷；公鹿得到快艇前鋒伊巴卡，以及2個活塞未來次輪籤加上現金；活塞得到國王前鋒貝格利。

曾在2019年幫助暴龍拿下總冠軍的伊巴卡，2020年11月跟隨里歐納德一起跳槽快艇，卻在快艇不受重用，本季平均上場時間跌到15.2分鐘，場均也僅6.6分、4.3籃板，如今隨著交易加盟公鹿，預計將會擔任先發中鋒波提斯的替補。

馬刺與暴龍也在今天達成交易，馬刺送出前鋒桑迪斯楊、中鋒厄班克斯，以及來自活塞的2022年次輪籤，跟暴龍換來本季早被冷凍的卓拉吉奇與2022年受保護首輪籤，馬刺預計隨即跟卓拉吉奇買斷合約，目前他最有可能加盟球隊是獨行俠。