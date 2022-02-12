隨著交易截止日過去，湖人後衛韋斯布魯克並未如同預期被交易走人，而是繼續待在湖人養傷當中，因為他最近出現背部緊繃的傷勢，讓他前場比賽宣告缺席，沒想到他在12日受訪時強調，自己會出現背傷的部分原因，竟是在板凳席坐了太久。

「背部問題總是來來去去，我不習慣長時間坐在板凳席上，然後上場快速移動，這會讓背部出現緊繃，」韋斯布魯克說，「來到下一場比賽碰上同樣情況，我的背部同樣緊繃，所以我想確保自己在做合適的事，可以健康在場上打出最佳表現。」

韋斯布魯克的這番話，無疑是向湖人總教練佛格提出另類抗議，畢竟最近好幾場比賽，韋斯布魯克末節都遭「冷凍」，只能乖乖在板凳上看著隊友打完比賽，讓他內心早已感到相當不爽，只好假借背傷為由，強調自己不習慣坐太久時間板凳。

當被問到才剛過去的交易截止日，韋斯布魯克也選擇閃避回應，「我只是很期待可以進入全明星周末的假期，保證讓我們在剩下的例行賽擁有最好狀態。」至於自己跟詹姆斯、安東尼戴維斯之間關係，他的回答是，「我們都有贏下總冠軍的目標。」