近日鬧蛋荒，台北市北投區有雜糧行限制民眾須購物達到指定金額才可購買雞蛋，消息曝光後引起網友討論，不少網友就狂酸「沒想到買蛋也有大禮包」，感嘆缺蛋真的造成民生問題。

北市一名張姓民眾9日下午前往北投區一間糧行準備購買雞蛋，結果發現店家限制需消費50元才能購買10粒雞蛋，消費滿200元才能購買20粒雞蛋，質疑店家的行為是強買強賣，強迫推銷其他商品，報案後警方依《社會秩序維護法》受理。

缺蛋問題從農曆春節前夕爆發，到現在還是無法解決相關問題，民眾到處奔波只為買到雞蛋，甚至出現因買蛋問題鬧上警局的案件，消息曝光後也在PTT、《中時新聞網》、《雅虎新聞》等平台引起討論。

有網友就無奈表示「買蛋跟買勞力士、愛馬仕一樣要配貨」、「買蛋也要買大禮包？」「下次PS5就綁五盒蛋保證賣完」、「以後就是買房送雞蛋了，塔綠班德政」、「啥玩意，買蛋也有低消！」「買蛋還要配貨，名牌包嗎？」也有網友說「民進黨執政連首善之都的蛋都要配給」、「怪店家幹嘛，誰造成缺蛋的去怪誰啊」、「建議把蛋下架，跟福食萊豬同捆賣」。