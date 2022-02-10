楊祐寧近來事業運大開，在夯劇《華燈初上》中飾演資深警察「潘文成」，人帥演技又好，表現相當亮眼，除了工作外，男神的私生活也相當幸福，2020年5月他宣布「雙喜臨門」成為人夫與人父，同年底女兒Anah出生，夫妻倆感情甜密如昔，近日小7歲嬌妻Melinda生日，楊祐寧破尺度拍辣照，祝福老婆大人生日快樂。

男神楊祐寧如今是一個孩子的爸，跟老婆Melinda結婚2年，感情相當好，昨天(2/9)他在IG貼出多張照片，高喊：「今天是阿梅日，全世界都是阿梅！」，老婆生日，楊祐寧感性爆棚，寫下祝福：「親愛的太太，願神照亮妳腳前的每一步，使妳輕盈跑跳，賜妳智慧，使妳所到之處都被妳祝福，保守妳心像個孩子，喜樂充滿，被愛包圍，love you」。

楊祐寧模仿老婆街拍，姿勢、表情超到位。(取材自yoyang IG)

為了慶祝老婆生日，楊祐寧煞費苦心，不但挖出多張老婆過去的照片，他還特地找景、找服裝並且抓好角度，拍下破尺度模仿照，一開始是一張Melinda穿著比基尼曬太陽的養眼照，接著是楊祐寧上空只穿著輕薄短褲模仿，好身材全都露；還有他學老婆倚牆街拍，姿勢、神韻100分，抓得很到位；還有一張是Melinda穿著牛仔短褲的特寫照，只有褲子入鏡，褲頭鈕扣大開，楊祐寧也照辦，露出苦練的腹肌與人魚線，一系列照片超性感養眼。

楊祐寧跟老婆都穿著褲頭大開的牛仔褲，太座露平坦小腹、小蠻腰，他則大秀腹肌、人魚線。(取材自yoyang IG)

網友看著楊祐寧為了老婆生日大曬恩愛，不禁羨慕，笑稱兩人的照片是「養眼版 v.s 驚悚版」，紛紛送上祝福並調侃，「阿梅要帶兩個小孩真的辛苦了」、「生日快樂！滑到第二張被嚇到」，「好煩喔，通通神複製，祝阿梅生日快樂」，但也認證，楊祐寧確實是「寵妻魔人」無誤。