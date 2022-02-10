《大新聞大爆卦》

2022年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安出馬幾乎已成定局。民進黨近日開始攻擊蔣萬安是否真的是蔣經國的孫子，並呼籲要驗DNA。前民進黨立委郭正亮以自身選戰經驗表示，綠營打蔣家，完全沒有用。

郭正亮10日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，他跟蔣萬安的爸爸蔣孝嚴選過立委，那時想當然耳會去攻擊蔣介石，但完全沒有用；因為會討厭蔣介石的人就是深綠，本來就是他的票，有的年輕人對蔣介石甚至一點印象都沒有。

郭正亮接著表示，當時打選戰，在網路看到的所有文宣，幾乎都用過，比如白色恐怖等等。而蔣孝嚴也沒有使用蔣經國作為文宣，後來蔣孝嚴在眷村拿到非常高的選票，這跟他是不是蔣經國的兒子沒有關係；因為只要藍綠對決，那種票本來就是蔣孝嚴的票。因此，連蔣孝嚴都不打蔣經國牌，蔣萬安又怎會拿蔣經國來作為文宣。

郭正亮舉例表示，當時北松山只有20個里，北松山就輸了2萬票，北松山眷村群4個里，就輸了1.3萬票。這跟蔣孝嚴是不是蔣經國的小孩，沒有關係，那是因為藍綠長期隔閡。現在還是一樣，至於為何拿不到票嗎？因為進不去眷村，眷村裡面有活動不會邀請你去參加，比如衛福部長陳時中進得去眷村嗎？不要做夢了。