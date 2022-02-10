不少車友喜歡在假日時一起相約「跑山」，享受奔馳在蜿蜒山路的速度感，而車友有時卻能直擊另類絕美「風景」，一名長髮正妹穿著低胸的小可愛，帥氣的騎著重型機車機車，胸前傲人的G級車頭燈讓人看傻了眼，網友起底她就是網路知名正妹「艾妃」，超美本尊掀起一陣暴動。艾妃自己也經常在IG分享跑山「美景」，今(10)日她PO出一段18秒影片，行車紀錄器上「UU晃動」的超邪惡視角，讓網友看了一秒噴鼻血。

艾妃今(10)日在IG分享一段18秒影片，只見她把行車紀錄器對準自己，可看到她騎著重機馳騁在山路的帥氣模樣，畫面中她戴著藍色安全帽，上身穿著白色大Ｕ領背心，下身搭配的目測應是黑色短裙，胸前是橘色的車體及油箱蓋，在萬里無雲的晴朗陽光下，她的G級「UU晃動」視角超邪惡。

她寫道：「騎車有一種魔力，可以把壞心情吹散 #重機女孩 #檔車女孩，Ducati（指義大利杜卡迪摩托車）最後i結尾 我也是i奶i妃」；網民看了噴鼻血回覆：「好香」、「我從沒想過Ducati的i 有另一個意思」、「豪香R～」、「好奇～不會曬傷？」、「看艾妃IG有種魔力，可以讓心情變好」、「你好美，我真的不知道該看哪裡」、「騎帥不騎快」、「晃晃的」、「這影片為什麼播了這麼久還沒結束」，5小時猛吸1.2萬次觀看數。

艾妃在北宜公路騎車已有多年經驗，IG上也經常能看見她騎車兜風的美照，可說是兼具性感與帥氣於一身，總引來不少網友瘋讚：「這叫騎車？開車的人怎麼專心」、「這絕對是北宜公路上最美風景」、「想給你載了」、「其他用路人很危險啊」，每每發布影片總是話題不斷。