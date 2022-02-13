南投家扶中心防疫不鬆懈、服務不停歇，去年志工服務量328人次、1583小時，為感謝扶幼委員與志工付出，13日舉辦扶幼委員聘書頒發、志工聯合交接暨餐敘，並安排表演、猜燈謎遊戲，藉此增進交流機會及彼此情誼。

南投家扶中心扶幼委員共215人，其中，年資滿30年以上者有8人、年資滿20年以上者有34人，長年支持家扶中心並推廣中心業務；展愛服務隊約60人，現任隊長林永樹，也已在南投家扶默默耕耘36年；而帶領約31人的溫媽媽志工隊隊長黃淑絹，也已服務約20年，讓扶幼工作平穩且順利執行。

南投家扶中心的後援團體包含扶幼委員會、展愛服務隊、溫媽媽愛家服務隊、家扶之友會，因為有這些後援團體，讓扶助家庭資源不虞匱乏。

南投家扶中心主任魏季李表示，助貧不是1個人做很多，而是每個人都做一點點；透過各界善心人士的愛心捐款，以及後援團體提供人力、物力，家扶才得以陪伴無數辛苦的家庭堅定走下去，因為有這些後援團體出錢出力、協助中心辦理各項扶幼、義賣籌募扶幼基金，讓扶幼工作更添溫暖。

魏季李還帶領社工師們，合唱《聽說聲謝謝你》藉此感無私奉獻、協助中心扶幼工作的全體志工夥伴們；並且強調即使疫情帶來許多考驗，但志工夥伴仍秉持服務熱忱，用愛接力、以生命影響生命。南投家扶中心誠摯邀請熱心公益的民眾，一起加入扶幼行列，讓社會多一些陽光與希望，一起把這股溫暖的力量延續下去，幫助更多的貧苦家庭，陪伴孩子們健康、快樂的成長。