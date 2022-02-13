不少人與伴侶做壞壞的事時，習慣搭配一些話語助興，而一名女網友分享，她的男友在行房時，冷不防地問她「我跟前男友哪個厲害？」接著還打了她屁股一下，但她不忍心說出實情，只好假嗨讚許男友，情節讓不少網友看了捧腹大笑。

女網友在爆料公社App匿名公社發文，稱日前晚上與男友床上運動時，男友突然詢問她，「我跟前男友哪個比較厲害？」語畢還打了她的屁股助興，而她聞言只覺得尷尬，因為男友的「下面不持久」，但她不敢說實話，便假裝害羞地用叫聲回應。

原PO說，她後來只好邊喘息邊回覆男友「你…喔…喔…好棒」，並假裝高潮想趕緊了事，未料男友也隨即射出子孫，結束該晚的激情；而原PO表示，她完事後看了一眼牆上的時鐘，才發現時間沒過多久，但看著男友臉上掛著自信的表情，她也只好自嘲自己是做了一件好事。

女網友哀怨表示，實在不忍心告訴男友實情。（翻攝爆料公社App）

文章曝光後，許多網友笑翻，紛紛留言說，「妳是好人」、「男人的尊嚴，哈哈」、「真善良！哈哈」、「可悲.真自以為持久很厲害」、「日行一善，老天會保佑好人」；還有網友好奇，原PO男友究竟是多不持久？原PO則透露每次約10分鐘左右，以前都是20分鐘起跳。