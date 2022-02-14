「補教天后」陳子璇2020年認了與前補教名師高國華9年婚變，今（14日）情人節，陳子璇突曬出身分証配偶欄空白的照片，終於辦完離婚手續，徹底恢復單身。

陳子璇登出「補教人生」後，近年把生活重心放在大陸的工作上，稍早她在臉書PO出拿著身分證的照片，表示選了情人節去辦理離婚手續，配偶欄現已空白，「問我現在的心情如何？我蠻想唱水調歌頭的」，同時附上詩詞感慨：「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。」並透露兩人是和平分開，彼此給了最好的祝福，也祝福天下有情人幸福快樂。

陳子璇情人節辦離婚手續，身分証配偶欄已空白。（圖／翻攝自臉書）

陳子璇這些年隻身在大陸發展個人事業，這次排除萬難回台灣一趟，得隔離「14+7」乘以來回2次，一共42天，讓她不禁哀嚎「隔離真的是考驗一個人的耐性」，尤其對是工作狂的她而言，更是莫名的空虛，所幸還能線上辦公，她更計劃隔離完只待1天，就要回深圳，行程來去匆匆。

陳子璇和高國華的婚姻雖然畫下句點，但兩人並沒撕破臉，陳子璇還曾高調發文讚高國華是「補教界真正名師」，見有網友留言：「這麼欣賞高老師那幹嘛分隔兩地呢！」陳子璇也親自回應：「兩碼子事」，被大讚是分手伴侶的最佳示範。